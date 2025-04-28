İstanbul'da şoke eden saldırı! İngiliz boksör taksi şoförünü hastanelik etti

Olay, 25 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Kadir Biçer(56), İstanbul Havalimanı'ndan boksör olduğu iddia edilen İngiliz yolcu R.K'yı alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. İki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför, Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü. Taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu.

Arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı İngiliz R.K. tarafından darbedildiğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan R.K'nin ifadesinde, boksör olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Taksi içerisinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde arka koltukta oturan İngiliz boksörün taksi şoförüne saldırdığı görülüyor. Daha sonra R.K. araçtan indikten sonra da Biçer'e saldırıldığı görülüyor.

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AĞABEY KONUŞTU

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını belirterek, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor, taşkınlık yapıyor. Oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette." ifadelerini kullanmıştı.