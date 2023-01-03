İstanbul'da sis nedeniyle çok sayıda vapur seferi yapılamıyor

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre sisten kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle; Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy,Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye.

HAVA ULAŞIMINDA İPTALLER

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı seferlerde rötarlar yaşanırken, bazı uçuşlar da iptal oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.), 3-4 Ocak’ta havalimanında yoğun sis beklenildiğinden yolcuları muhtemel sefer iptallerine karşı uyarmıştı. Sisin gittikçe etkisini artırmasının ardından bir açıklama da Türk Hava Yolları’ndan (THY) geldi. Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı sonrası alınan kararla yarın AnadoluJet tarafından icrası planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA SİS

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Çanakkale Boğazı’nda 3 gündür sis etkili olmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı’nda gece saatlerinde etkili olan sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 03.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlerde bugün için Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın batısı ve Manisa için yoğun sis beklendiği bildirilmişti.