Ä°stanbul'da silah kaçakçÄ±larÄ±na büyük operasyon! 3 ÅŸüpheli yakalandÄ±

14.04.2026 - 13:11
Bengül ArÄ±ca
Ä°stanbul Zeytinburnu'nda silah ticareti yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. Sultangazi'de dÃ¼zenlenenoperasyonda 3 ÅŸÃ¼pheli yakalanÄ±rken, aramalarda 91 tabanca ve 205 adet ÅŸarjÃ¶r de ele geÃ§irildi.Â

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytinburnu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, silah ticareti suÃ§unun Ã¶nlenmesi ve ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Zeytinburnu'nda silah ticareti yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen A.Ã–.'nÃ¼n (46) teknik ve fiziki takip sonrasÄ± Sultangaziâ€™de 2 ayrÄ± evde kaldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Â 91 RUHSATSIZ TABANCA 205 ÅžARJÃ–R ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

Ã‡alÄ±ÅŸmalarda 11 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Sultangazi 50. YÄ±l Mahallesiâ€™nde bulunan 2 ev ve 1 araca operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda A.Ã–. (46), M.T. (45), Ã–.T. (39) isimli 3 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. YapÄ±lan aramalarda 91 adet ruhsatsÄ±z tabancayla, 205 adet ÅŸarjÃ¶r de ele geÃ§irildi.Â 

3 ÅžÃœPHELÄ° TUTUKLANDI

Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 ÅŸÃ¼pheli emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

