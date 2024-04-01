İstanbul’da sandıkların yüzde 100’ü açıldı

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14, AK Partinin adayı Murat Kurum ise 39,59 oy aldı. İmamoğlu'nun oy sayısı 4 milyon 432 bin 691, Kurum'un oy sayısı ise 3 milyon 431 bin 587 oldu.

31 Mart 2024 yerel seçiminde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı Murat Kurum ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 22 partili ve 27 bağımsız aday yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre İmamoğlu oyların yüzde 51.2’sini alarak yeniden belediye başkanı oldu. Rakibi AK Parti ile MHP’nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39.69 oy aldı. Seçimde en çok oy alan 3. ise YRP’nin adayı Mehmet Altınöz oldu. İstanbul için “kilit parti” olarak anılan DEM Parti’nin adayı Meral Danış Beştaş’a ise sandıktan yüzde 2 destek çıktı.

‘YETKİYİ BİZE VERDİ’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmanın ardından Saraçhane’ye geçti. Seçim otobüsü üzerinden kendisini bekleyen binlerce kalabalığa seslenen İmamoğlu, İstanbullulara teşekkür etti ve şunları söyledi: “Milletimiz dedi ki hızını artır, yola devam et. Hem de onların dediği gibi tam gaz geri değil tam yol ileri. Yani kalkınmacı belediyecilik dönemi başlamıştır’ dedi. İstanbul’un bu akşam verdiği tarihi mesajı nasıl ki bize vermişse, hükümet yetkililerine de verdi. Millet bugün barıştan yanayım dedi. Ben, huzurdan, demokrasiden, adaletten yanayım dedi. İstanbul mesajını vermiştir. İstanbul bu işi noktalamıştır. Bundan sonra herkes ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bir kişi emir vermez. Millet emir verir. Yöneticiler, milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. Millet her zaman kazanır demiştik. Millet kazandı, kazandı. Millet kazanmaya devam edecek.”

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1 MİLYONA YAKIN FARK

2019’da yenilenen 23 Haziran 2019 seçim sonucu:

Ekrem İmamoğlu: 4.742.082

Binali Yıldırım: 3.936.068

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2019 31 Mart seçim sonucu:

Ekrem İmamoğlu: 4.405.161

Murat Kurum: 3.419.408

20 YIL SONRAKİ İLKLER

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı da 20 yıl aradan sonra AK Parti’den CHP’ye geçti. Yine Beyoğlu, Tuzla, Şile’de 20 yıl sonra belediye başkanlığını CHP’li adaylar kazandı. Sonradan ilçe olan ve ilk kez 2009 seçimlerinde belediye başkanlığı için oy kullanılan Çekmeköy ve Sancaktepe’de de 3 dönem sonra CHP kazandı. CHP’nin 3 dönem belediye başkanı olan Şükrü Genç’i aday göstermediği, Genç’in bağımsız aday olarak seçimlere girdiği Sarıyer’de kazanan CHP’nin yeni adayı oldu. Şükrü Genç’e sandıktan yüzde 7.5 oy çıktı, CHP adayı yüzde 51.95 oyla kazandı. 2019’da belediye başkanlığını AK Parti adayına kaybeden CHP, Çatalca’yı tekrar geri aldı. Son seçimde MHP’nin belediye başkanlığını kazandığı Silivri’de de CHP’nin adayı yüzde 51.95 oyla seçimi kazandı. Beykoz’da da 20 yıl sonra CHP’nin adayı kazandı. Gaziosmanpaşa CHP adayı Hakan Bahçetepe 540 oy fark başkan oldu. Eyüpsultan’da CHP adayı Mithat Bülent Özmen yüzde 6 oy farkıyla seçimi kazandı.

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