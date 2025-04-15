İstanbul'da sahte medyum vurgunu: 'Üzerinde büyü var' yalanıyla iğrenç tuzak ortaya çıktı: 'Büyüyü bozacağım deyip fotoğraflarımı istedi'

Sosyal medya üzerinden vatandaşlara kurulan tuzaklara bir yenisi daha eklendi. Kendilerini astrolog yada medyum olarak tanıtan kişilerin ağına düşürdüğü kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşayan genç kadının başına gelen olay, sosyal medyada tanışılan kişilere özel fotoğraflar göndermenin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Lale K., bir sosyal medya platformunda Havva adında biriyle tanıştı.

Karşısındaki kişi, psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek Lale K.,'nin güvenini kazandı.

"ÜZERİNDE BÜYÜ VAR, İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFLARINI AT"

Sohbet ilerledikçe, Lale K,'ya kendisinin medyum olduğunu söyleyen kişi üzerinde büyü olduğunu ve bozabileceğini belirterek iç çamaşırlı fotoğraflarını göndermesi için ikna etmeye çalıştı.

İlk başta çekingen davranan genç kadın, sonunda bu kişiye özel fotoğraflarını gönderdi. Ancak Lale K.,'nın güvenini kazanan kişinin aslında Havva değil, Hüseyin B., isimli kişi olduğu ortaya çıktı.

ŞANTAJ YAPIP PARA TALEBİNDE BULUNDU

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Fotoğrafları ele geçiren Hüseyin B.,, Lale K.,'yi tehdit etmeye başladı. Fotoğrafları internette yaymakla korkutan şantajcı, Lale K.,'den 100 bin lira talep etti.

Mağdur kadın, korku içinde şüphelinin hesabına istediği parayı gönderdi. Ancak tehditler devam edince, yaşadığı çaresizlikle savcılığa başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Hüseyin B.,'nin daha önce de benzer suçlara karıştığı ve dolandırıcılıktan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli hakkında 'Şantaj' suçu kapsamında iddianame düzenledi.

Hüseyin B., ifadesinde üzerine habersiz 3 hat çıkarıldığını söz konusu eylemlerle alasının olmadığını iddia etti. Ancak benzer suçlardan farklı yargılamaları olduğu belirlendi.

3 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.