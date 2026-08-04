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İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu

04.08.2026 - 08:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis İstanbul Boğazı’nda görüntülendi.

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İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis, İstanbul Boğazı’nda etkili olurken, görüş mesafesi azaldı. Yüksek kesimlerde etkili olan sis, boğaz boyunca da görüldü. Oluşan sis, Fatih Sarayburnu’ndan havadan görüntülendi.

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