Kahramanmaraş'ta trafiği rahatlatacak! Sanayi Kavşağı'nda ilk etap açıldı
Kahramanmaraş'ta 500 milyon TL'lik Sanayi Kavşağı Projesi'nde ilk etap tamamlanarak araç trafiğine açıldı. Şehir içi ulaşımı rahatlatması hedeflenen projeyle sanayi bölgesi ve şehir merkezi arasındaki trafik akışının daha hızlı, güvenli ve konforlu hale gelmesi amaçlanıyor.
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde 500 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Sanayi Kavşağı Projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Şehir içi ulaşımı rahatlatacak ve sanayi bölgesindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak projede ana güzergah ile köprülerden birindeki çalışmalar tamamlanırken, ilgili güzergahlar araç trafiğine açıldı. Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında tamamlanan bölümün hizmete alınmasıyla birlikte sürücüler, yeni güzergahı kullanmaya başladı. Özellikle Doğu Çevre Yolu, sanayi bölgesi ve şehir merkezi arasındaki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale gelmesi hedeflenirken, açılan ilk etapla birlikte bölgedeki trafik akışında da önemli bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.
Projede ilk etabın hizmete alınmasının ardından ekipler çalışmalarını bağlantı yollarında yoğunlaştırdı. Devam eden çalışmalar kapsamında bağlantı yollarındaki asfalt serimi tamamlanacak ve son düzenlemeler gerçekleştirilecek. Bağlantı yollarının tamamlanmasının ardından ikinci köprü de hizmete açılarak proje tam kapasiteyle vatandaşların kullanımına sunulacak. Böylece Sanayi Kavşağı, tüm bileşenleriyle hizmet vermeye başlayacak. 500 milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen Sanayi Kavşağı Projesi, Kahramanmaraş’ın en önemli ulaşım yatırımları arasında yer alıyor.Projenin tamamlanmasıyla birlikte sanayi bölgesine ulaşım daha hızlı ve güvenli hale gelirken, şehir içi trafik yükünün azaltılması, seyahat sürelerinin kısaltılması ve ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.