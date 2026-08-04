Kahramanmaraş'ta trafiği rahatlatacak! Sanayi Kavşağı'nda ilk etap açıldı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde 500 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Sanayi Kavşağı Projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Şehir içi ulaşımı rahatlatacak ve sanayi bölgesindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak projede ana güzergah ile köprülerden birindeki çalışmalar tamamlanırken, ilgili güzergahlar araç trafiğine açıldı. Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında tamamlanan bölümün hizmete alınmasıyla birlikte sürücüler, yeni güzergahı kullanmaya başladı. Özellikle Doğu Çevre Yolu, sanayi bölgesi ve şehir merkezi arasındaki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale gelmesi hedeflenirken, açılan ilk etapla birlikte bölgedeki trafik akışında da önemli bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.