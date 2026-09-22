Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul’da peş peşe operasyonlar! 160 şüpheli gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da peş peşe operasyonlar! 160 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da peş peşe operasyonlar! 160 şüpheli gözaltına alındı

22.09.2026 - 11:18Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
İstanbul’da peş peşe operasyonlar! 160 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’un üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 160 şüpheli yakalandı. Ekiplerin 8 iş yeri ve 5 vale noktasında gerçekleştirdiği aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas teraziler, tabanca mermileri ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de bulunan 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.

Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 sentetik ecza hapı, 18 ecstasy hapı, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 mililitre GHB, peçeteye emdirilmiş 1 adet butinaca, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Muş Ovası'nda altın değerinde hasat bitti: 700 ton organik bal çıktı, kentte kış göçü başladı!
#Ekonomi

Muş Ovası'nda altın değerinde hasat bitti: 700 ton organik bal çıktı, kentte kış göçü başladı!

2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin hazırlık ödeneği netleşti: İşte rakamlar ve detaylar, 2026-2027 Öğretmen kırtasiye parası ne kadar? Eğitim-öğretime hazırlık ödeneği hesaplara yatıyor mu?
#Gündem

2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin hazırlık ödeneği netleşti: İşte rakamlar ve detaylar, 2026-2027 Öğretmen kırtasiye parası ne kadar? Eğitim-öğretime hazırlık ödeneği hesaplara yatıyor mu?

Mersin'de başvuran öğrencilere kırtasiye desteği veriliyor
#Gündem

Mersin'de başvuran öğrencilere kırtasiye desteği veriliyor