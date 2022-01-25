İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Şehirde, uçak seferleri saat 13.00'e kadar iptal edildi. Kentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere idari izin verildi.

Özel araçlar trafiğe çıkamayacak

Öte yandan, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmamasına karar verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" dedi.

Saygıdeğer İstanbullular,



⚠️Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.❄️🌨



📍Bu nedenle;



⏰Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.❗️



👇🏻 pic.twitter.com/tC2gyAUwB1 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022

TEM'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı. TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Bağlantı yolunda sol şeride park eden bir araç ise güvenlik amacıyla çekildi. Çevrede oturan bazı vatandaşlar ise yolda kalan sürücülere çorba, çay ve yiyecek ikramında bulundular.

KARDA MAHSUR KALANLARA KUMANYA

Türk Kızılayı ekipleri, İstanbul'da karda mahsur kalan vatandaşlara çorba, su, içecek ve kumanya dağıttı.

Kızılay ekipleri, yurt genelinde karla mücadele eden bölgelerde yolda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek yardımının yanı sıra çeşitli konularda destek oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce insanın saatlerce yollarda mahsur kaldığı İstanbul'da Kızılay ekipleri, vatandaşlara kumanya ikramında bulundu. Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca gibi ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda vatandaşlara destek veren Kızılay gönüllüleri, yaptıkları hazırlıklarla, çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya dağıttı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan gönüllüler, yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takmalarına da yardımcı oldu.

3 BİN 180 KİŞİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Valisi Ali Yerlikaya, yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya ayrıca İstanbul'da Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının bugün saat 13.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İSTANBUL'A GİTMEK İÇİN BEKLEDİLER

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu (2)

OTOGARDA BEKLEYEN YOLCULAR KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLİYOR

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kente kış lastiği olan araçlar haricinde girişlerinin kapatılması üzerine çevre illerden gelen ve Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletilen yolcular, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştiriliyor. Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın devreye girmesiyle terminalde kalan vatandaşlar Burulaş'a ait otobüslerle yurtlara götürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yayınladığı duyuruda, "Valiliğimiz ile yaptığımız organizasyon ile; hava şartları nedeniyle İstanbul’a otobüs seferlerinin iptal edilmesi sonrası çevre illerden İstanbul’a devam etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali’mizde mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK Yurtlarına yerleştiriyoruz." dedi.