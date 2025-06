İstanbul'da ölümle sonuçlanan boşanma süreci! Yeğeninin içinde olduğu araca kaldırım taşıyla vurdu

Diğer yandan gece saat 03.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşi Ebubekir Baran'ın yaşadığı binanın önüne giden Sema Nur Sarıboğa Baran (24), iddiaya göre zillere basıp içeri girmek istedi. Ancak kapıyı açan olmayınca bir süre binanın önünde oturan kadın, yanında getirdiği silahla kendini vurdu. Ambulansla hasteneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YEĞENİNİN BULUNDUĞU ARACA SALDIRDI

Olay 7 Haziran Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Cibali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sema Nur S.B., (24), iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 yıllık eşi Ebubekir Baran’a (28), yaklaşık 5 ay önce boşanma davası açtı. Dava sürerken mahkeme, çiftin çocukları olan 4 yaşındaki N.Ş.B.’nin velayetini geçici olarak annesine verdi. Baba Baran ise olay günü vakit geçirmek için çocuğunu aldı. Akşam saatlerinde çocuğunu boşanma aşamasındaki eşine teslim etmek için annesi Lamia B. ve arkadaşı Hüseyin K. ile birlikte 34 LG 0943 plakalı otomobille adrese giden Baran, evin olduğu caddeye girdi. Baran’ın kullandığı aracın önü o sırada hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kayınbiraderi Muhammed Can S. (20) tarafından kesildi. Eline aldığı kaldırım taşıyla 4 yaşındaki yeğeninin olduğu araca saldıran Muhammed Can S., aracın ön camını kırdı. Ardından da aynı taşla eniştesi Baran’a saldıran kayınbirader, onu kolundan yaraladı. Baran, annesi ve arkadaşıyla birlikte can havliyle bulundukları araçla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri müdahale ettiği saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYINBİRADERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Baran, hastaneye giderek darp raporu aldı ardından da annesi ve arkadaşıyla emniyete giderek şikayetçi oldu. Saldırgan Muhammed Can S. hakkında savcılık tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Polisin saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

'ARACIMIZI PARAMPARÇA ETTİLER'

Olayla ilgili konuşan Ebubekir Baran, "Boşanma aşamasında olduğumdan dolayı mahkeme kararıyla görüş günümde polis eşliğinde çocuğumu annemle almaya gittim. Çocuğumla vakit geçirdikten sonra tekrar polis eşliğinde çocuğumu teslim etmek istedim. Tam sokağa girdiğimiz sırada daha önceden husumetli olduğum eşimin erkek kardeşi 5-6 kişiyle gelerek kaldırım taşlarıyla aracıma saldırdı. Arabamızı ve bizi taşladılar. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşimin erkek kardeşi, başıma kaldırım taşıyla vurmaya ve beni öldürmeye çalıştı. Ben de kendini korumak için elimi kolumu başımın üstüne koydum. Kaldırım taşı koluma çarptı. Darp raporlarım var. Polis ekipleri şahısları güçlükle uzaklaştırmaya çalıştı. Arabamızı paramparça ettiler. Biz de kendimizi kurtarmak için can havliyle geri geri gelerek olay yerinden kaçmak zorunda kaldık" dedi.

'TUTUKLANMASINI İSTİYORUM'

Baran, "Hemen polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunduk. Şahıs her yerde aranıyor. Çocuğum arabadayken bize saldırı girişiminde bulundular. Çocuğumun ve benim can güvenliğimizin olmadığını defalarca belirtmeme rağmen bu şahsın defalarca beni ve çocuğumu öldürmeye çalışmasına rağmen dışarıda serbestçe gezmektedir. Bir an önce gerekenin yapılmasını istiyorum. Şahıs daha önce de bizi defalarca öldürmeye çalışmasına rağmen tekrar saldırı girişiminde bulunuyor. Mahkeme kararlarını dinlememektedir. Bir an önce yakalanıp tutuklanmasını talep ediyorum. Mahkeme kararı olmasına rağmen çocuğumu alamıyorum, göremiyorum. 'Vermiyoruz, mahkeme kararını dinlemiyoruz, devlet mi sizi kurtaracak' diye tehditler ve gözdağları alıyoruz. Devletime sığınıyorum" diye konuştu.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE KENDİNİ VURDU

Sema Nur Sarıboğa Baran, gece saat 03.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşi Ebubekir Baran'ın Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Elinde silah olan kadın, zillere bastıktan sonra bir süre kapı önünde bekledi. Kapıyı açan olmayınca bir süre binanın önündeki merdivenlere oturan kadın, yanında getirdiği silahla kendini karnından vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.