İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri Beyoğlu'nda okul servis araçlarını denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları durdurularak kontrol edildi. Ekipler, kurallara uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve evrak kontrolleri yaptı.