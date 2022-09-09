2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı! 42 kişi yaralandı

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

VALİ YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İstanbul Valisi Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Avcılar'da meydana gelen #metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.

CNN TÜRK'e bağlanan DHA muhabiri Oğuzhan Uysal bölgedeki sıcak gelişmeleri aktardı:

İlk anda güvenlik zafiyeti vardı. Vatandaşlar camlardan atlayarak bölgeden uzaklaştı. İlk anda korkunç manzaralar vardı. Camları kırarak atlamak zorunda kaldılar. Şu anda daha güvenli şekilde insanlar tahliye edilmeye çalışılıyor. Çekiciler bekleniyor ve metrobüsler çekilecek. Trafiğe yansıması 2 3 saat olacaktır. O bölge en dar bölgelerden. 2 metrobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpışıyor diğer 2 metrobüste onlara çarpıyor.

Kaza nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenibosna metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar yol açılmayınca çareyi otobüs beklemekte buldu. Bunun üzerine otobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi.

Öte yandan kazanın olduğu bölgede trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Trafik yoğunluğu 19.15 itibarıyla İstanbul genelinde yüzde 71 olarak belirlendi.