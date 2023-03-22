Ramazan ayı nedeniyle İstanbul'da Metro sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul'un açıklamasına göre 23 Mart - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında bazı hatlarda seferler saat 00:00'dan saat 01:00'a uzadı.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M9 Bahariye-Olimpiyat, T4 Topkapı Mescid-i Selam, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı, F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan hatlarında sefer saati 01:00'e uzatıldı.