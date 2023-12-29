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İstanbul'da lisede dehşet! Kız tuvaletinde arkadaşını bıçakladı

İstanbul'un Pendik ilçesinde okul tuvaletinde bıçaklanan 9. sınıf öğrencisi Sude Naz S. yaralandı.

29.12.2023 - 13:51 | | Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da lisede dehşet! Kız tuvaletinde arkadaşını bıçakladı

Olay, saat 08.30'da Pendik'teki lisede meydana geldi. İddiaya göre ders zilinin çalmasıyla öğrenciler okula girdi. 9. sınıf öğrencisi Sude Naza S. de sınıfa girmeden önce tuvalete girdi.

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Sude Naz S. tuvalette, yine 9'uncu sınıfta okuduğu öğrenilen kız öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan Sude Naz S. can havliyle kendini koridora attı. Öğrencinin yaralandığını gören okul görevlileri ve öğretmenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Sude Naz S.'ye okulda yaptıkları ilk tedavinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencinin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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