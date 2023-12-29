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Metro seferlerine Yılbaşı tarifesi: Bazı seferler sabaha kadar uzatıldı

İstanbul'da metro seferlerine yılbaşı düzenlemesi geldi. Metro İstanbul'un yaptığı duyuruya göre 31 Aralık gecesi bazı metro ve tramvay hatları gece saatlerinde de hizmet verecek. 1 Ocak'ta ise seferler ücretsiz olacak.

29.12.2023 - 13:25 |
Metro seferlerine Yılbaşı tarifesi: Bazı seferler sabaha kadar uzatıldı

İstanbul'da metro seferlerine yılbaşı düzenlemesi geldi. Metro İstanbul'un yaptığı duyuruya göre 31 Aralık gecesi bazı metro ve tramvay hatları gece saatlerinde de hizmet verecek. 1 Ocak'ta ise seferler ücretsiz olacak.

Metro İstanbul, kentte yılbaşı gecesinde bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının gece saatlerinde de çalışacağını açıkladı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek."

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T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada; "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir" bilgisi paylaşıldı.

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