İstanbul’da kurtarma operasyonu! Metro asansöründe mahsur kaldılar
İstanbul’da 6 kişi Dudullu Bostancı metrosunda asansörünün bozulmasıyla mahsur kaldı. Sıcak havada mahsur kalan 6 kişi güvenlik görevlileri tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı.
18.07.2024 - 09:45 | | İHA
Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Dudullu Bostancı metro hattında meydana geldi. Metroya binmek için asansör kullanan 6 kişi arıza sonucu asansörde mahsur kaldı. Güvenlik görevlileri sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 6 kişiyi kurtardı.
Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı.