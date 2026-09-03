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İstanbul’da kredi tuzağı! “Kredi puanını yükselteceğiz” deyip binlerce liralık vurgun yaptılar

03.09.2026 - 15:02Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
İstanbul’da kredi tuzağı! “Kredi puanını yükselteceğiz” deyip binlerce liralık vurgun yaptılar

İstanbul’da kredi çekmek isteyenleri “kredi puanını yükseltme” vaadiyle kandırarak toplam 779 bin 900 lira vurgun yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine gelen şikâyetler üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 'Kredi puanını yükseltme' vaadiyle kandırdıkları mağdurların hesaplarından, sözde işlem karşılığında pos cihazını kullanarak para çektikleri tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından önce şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerle birlikte para çektikleri pos cihazı da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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