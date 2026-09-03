GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBu yıl fiyatı tavan yaptı! Üreticinin yüzü güldü: Kilosu 300 liradan kapış kapış gidiyor
HaberlerGündem Haberleri Bu yıl fiyatı tavan yaptı! Üreticinin yüzü güldü: Kilosu 300 liradan kapış kapış gidiyor

Bu yıl fiyatı tavan yaptı! Üreticinin yüzü güldü: Kilosu 300 liradan kapış kapış gidiyor

03.09.2026 - 15:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bamya fiyatlarındaki artış üreticinin yüzünü güldürdü. Pazarlarda kilosu 200 ila 300 lira arasında satılan bamya yoğun ilgi görürken, bu yıl ilk kez yetiştirilen kınalı bamya da kilosu 300 liradan alıcı buluyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Bu yıl fiyatı tavan yaptı! Üreticinin yüzü güldü: Kilosu 300 liradan kapış kapış gidiyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde pazarda bamya fiyatlarının yükselmesi üreticileri sevindirdi. İlçeye bağlı Hisar köyde çiftçilik yaptığını kaydeden 59 yaşındaki Mustafa Göksu, ürünün çok tutulduğunu söyledi. Haftada 4 pazara gittiğini kaydeden Göksu, bu sene ilk defa ektiği kınalı bamyanın da çok ilgi gördüğünü söyledi.

2Bu yıl fiyatı tavan yaptı! Üreticinin yüzü güldü: Kilosu 300 liradan kapış kapış gidiyor

İlgiden memnun olduğunu kaydeden Mustafa Göksu, "Son yıllarda bamya ekiyorum. Bu sene yağışlar da bol oldu. Onun için verim yüksek. Şu anda pazarda kilosunu 200 ile 300 lira arasında satıyoruz. Bu sene ilk defa ektiğim kınalı bamyada çok ilgi gördü. Şu anda kilosunu 300 liradan satıyorum. Bunun tohumunu İzmir Bornova’dan getirdim.

3Bu yıl fiyatı tavan yaptı! Üreticinin yüzü güldü: Kilosu 300 liradan kapış kapış gidiyor

Bu sene bir dekar alanda ekmiştim. Seneye daha geniş alanda ekmek istiyorum. Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarlarına gidiyorum. Bamya sayesinde cebimiz para gördü" dedi.