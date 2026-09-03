Bu yıl fiyatı tavan yaptı! Üreticinin yüzü güldü: Kilosu 300 liradan kapış kapış gidiyor

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İlgiden memnun olduğunu kaydeden Mustafa Göksu, "Son yıllarda bamya ekiyorum. Bu sene yağışlar da bol oldu. Onun için verim yüksek. Şu anda pazarda kilosunu 200 ile 300 lira arasında satıyoruz. Bu sene ilk defa ektiğim kınalı bamyada çok ilgi gördü. Şu anda kilosunu 300 liradan satıyorum. Bunun tohumunu İzmir Bornova’dan getirdim.