Kırıkkale'de çiftçi 20 dönümden 80 ton verim elde etti! Ata tohumundan üretti, kilosu 30 liradan satılıyor

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Soğan üreticisi Şenol Meşe, Kılıçlar köyünün toprak yapısının ürüne kendine özgü özellikler kazandırdığını söyledi. Meşe, "Bu soğanın damar sertliğine, kalbe ve romatizmal hastalıklara iyi geldiği atalarımızdan beri söylenir. Buranın toprağı da özel. Soğan tohumunu buraya ektiğiniz zaman toprak, ürüne kendine has bir özellik kazandırıyor. Buranın kendine özgü bir toprağı var" dedi.



Bu yıl dönüm başına yaklaşık 4-5 ton verim beklediğini ifade eden Meşe, "Ben 20 dönüm soğan ektim. Toplamda yaklaşık 70-80 ton ürün kaldırmayı bekliyorum. Allah izin verirse, inşallah güzel bir mahsul alacağız" diye konuştu.