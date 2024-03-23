İstanbul'da kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu

Kaza, dün 22.30 sıralarında, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi'nde tünel içerisinde meydana geldi. Polis memuru Furkan Bor'un kullandığı motosiklet virajı alamayarak beton bloklara çarptı. Kazada, Bor ağır yaralanırken, motosiklette bulunan polis memuru Faruk Furkan Ertuğrul Keleş ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bor, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kaza anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosikletli polis ekiplerinin tünel içinde gittiği sırada, Furkan Bor'un kullandığı motosikletin virajı alamayarak beton bloklara çarptığı ve motosiklette bulunan iki memurun savrulduğu görüyor. Şehit Polis Memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Şişli ilçesinde motosikleti ile göreve gittiği sırada kaza yaparak şehit olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timler Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Furkan Bor için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Yerlikaya mesajında, "İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Furkan Bor, seyir halinde iken yunus ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı