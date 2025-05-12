İstanbul'da ilk kurban pazarları kurulmaya başlandı! 'Kurbanlıklar 10 gün sonra gelecek'

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Bayrama sayılı günler kala çeşitli ilçelerde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı. Türkiye'nin birçok noktasından getirilecek olan kurbanlıklar, canlı hayvan sevk noktalarında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından İstanbul'a giriş yapacak.

İl Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 22 Mayıs'ta İstanbul'a girecek olan kurbanlıklar önceden belirlenen kurban satış noktalarında alıcılarını bekleyecek. Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün önce, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek. İstanbul'da kurban satış alanları Sultangazi, Esenyurt, Pendik, Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar'da hazır edilecek. Esenyurt'ta, toplam 2 bin 200 kurbanlığın görücüye çıkacağı pazar yeri ise havadan görüntülendi.

'GEÇEN SENEYE GÖRE FİYATLAR AYNI'

Kurbanlık fiyatlarının ortalama 200 bin liradan başlayacağını söyleyen kurban pazarı kurucusu Kadir Kızıltaş, "Esnafımıza çadırlarımızı kurduk, bütün İstanbulluları bekliyoruz. Meydanımız açık ayın 22'sinde kurbanlıklar gelecek. Babadan dededen mesleğimiz, 6 senedir belediyeden ihaleyle alıyoruz, yapıp esnafımıza veriyoruz. Kendi mesleğimiz kasap. 22 Mayıs'ta Allah kısmet ederse kurbanlarımız İstanbul'da. Esenyurt'ta 12 senedir kuruluyor bu pazarı ama bu şekilde kurulmuyordu. Hijyenik şekilde, betonlu, yemli, kapalı alan, tertemiz, kesimi de içinde. Mal gelir 1 tonluk ayrı olur, 300 kilo gelir ayrı olur. Fiyatlar değişiklik gösterir. Ancak ortalama mal 200 bin liradan aşağıya düşmez. Geçen seneye göre fiyatlar aynı fark eden bir şey yok. 100 tane çadır var, elektrik, su var. Banyo, tuvalet ve kantin var. Bir çadır 22 kurbanlık alıyor, toplamda 2 bin 200 kurbanlık gelecek buraya" diye konuştu.