İstanbul'da gündüz vakti meydana geldi: Kaynak tartışması kavgaya dönüştü

14.02.2026 - 07:21Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde trafikte birbirlerine girdiler. Otomobil ve kamyonet sürücüsünün kaynak tartışması kavgaya dönüştü.

Olay, saat 18.00 sıralarında İmsan Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, taralı alan ihlali yaparak kaynak yapan kamyonet şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek şoföre küfretti ve kamyonetin camını yumrukladı. Yaşanan olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, o anları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydett

