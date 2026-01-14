İstanbul’da gıdaya yakın takip: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin belgesi şartı!

Haberin Devamı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, gıda üretimi ve satışı yapılan tüm işletmelerde kamera sistemi kurulmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi. Kurulan kameraların kayıtlarının ise en az 30 gün boyunca muhafaza edileceği kaydedildi. Uygulamanın, olası hijyen ihlallerinin tespitinde önemli bir rol üstleneceği ifade edildi.

Seyyar Satışlara İzin Şartı

Seyyar satış araçlarına yönelik denetimlerin de artırıldığı bildirildi. Belediye başkanlıkları tarafından izin belgesi verilen seyyar satış araçlarının faaliyet gösterebileceği, gerekli izni bulunmayan araçların ise satış yapmasına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı. İzin verilen araçların gıda güvenliği açısından düzenli olarak takip edileceği belirtildi.

İlaçlama Firmaları Mercek Altında

Açıklamada, ilaçlama hizmeti sunan firmalar ile bu hizmeti alan işletmelerin de denetim kapsamına alındığı ifade edildi. Biyosidal ürünlerin kullanımına ilişkin mevzuata aykırı hareket edenler hakkında İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından idari işlem uygulanacağı, gerekli durumlarda ise Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.

Zehirlenme Vakalarında Hızlı Koordinasyon

Olası bir gıda zehirlenmesi durumunda, Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi (GAMER) koordinasyonunda ilgili kurumlar arasında hızlı bilgi akışının sağlanacağı belirtildi. Böylece vakalara gecikmeden müdahale edilmesi hedefleniyor.

Mühürlü İşletmelere Yakın Takip

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelerin mühürleneceği, bu işletmelerin izinsiz şekilde yeniden açılıp açılmadığının ise kolluk kuvvetleri ve çarşı-mahalle bekçileri tarafından düzenli olarak kontrol edileceği bildirildi. Mührün bozulması halinde sorumlular hakkında adli işlem başlatılacağı kaydedildi.