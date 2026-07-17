GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da gece yarısı korkutan yangın! Çatıdaki baz istasyonu alev aldı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın! Çatıdaki baz istasyonu alev aldı

İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın! Çatıdaki baz istasyonu alev aldı

17.07.2026 - 07:27Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın! Çatıdaki baz istasyonu alev aldı

İstanbul Fatih’te 4 katlı bir binanın çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevler binaya sıçramadan söndürdü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Çemberlitaş Mahallesi Divan Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında bulunan baz istasyonundan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası baz istasyonunda hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

Aydınlılara müjde! 29,5 kilometrelik banliyö hattı hizmete açıldı
#Gündem

Aydınlılara müjde! 29,5 kilometrelik banliyö hattı hizmete açıldı

6 ili kapsayan dev yatırım! Detayları Bakan Yumaklı açıkladı
#Ekonomi

6 ili kapsayan dev yatırım! Detayları Bakan Yumaklı açıkladı

Hisarcık'ta vişne alımları başladı ama çiftçi kan ağlıyor: 40 TL yevmiyeyi bile kurtarmıyor, ürün dalında çürüyecek!
#Gündem

Hisarcık'ta vişne alımları başladı ama çiftçi kan ağlıyor: 40 TL yevmiyeyi bile kurtarmıyor, ürün dalında çürüyecek!