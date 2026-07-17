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Tekirdağ'da 'yüksekten düştü' diye hastaneye götürülen kadını, eşi keserle yaralamış

17.07.2026 - 16:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet YİRUN/ÇORLU, (Tekirdağ), (DHA)-

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yaralı olarak götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğü belirtilen L.A.'nın (19), yapılan araştırmada kocası N.A.'nın (30) keserle saldırısında yaralandığı ortaya çıktı. Kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan N.A., tutuklandı.

1Tekirdağ'da 'yüksekten düştü' diye hastaneye götürülen kadını, eşi keserle yaralamış

Çorlu Devlet Hastanesi'ne önceki gün L.A.'yı ağır yaralı olarak götüren yakınları, doktorlara yüksekten düştüğünü söyledi. Tedaviye alınan L.A.'nın durumunu şüpheli bulan doktorların ihbarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. L.A.'nın oturduğu Kemalettin Mahallesi Orkide Sokak'taki adrese giden polis, evin içinde kan izleri bulması üzerine araştırmayı derinleştirdi.

2Tekirdağ'da 'yüksekten düştü' diye hastaneye götürülen kadını, eşi keserle yaralamış

ÜZERİNDE KAN İZLERİ OLAN KESER BULUNDU


Yapılan aramada evde yatak altında üzerinde kan izleri olan keser bulundu. İncelemede L.A.'nın yüksekten düşerek değil, kocasının keserle saldırması sonucu yaralandığı tespit edildi. Olayın ardından kaçtığı belirlenen N.A., Şeyhsinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak'ta yolda yürürken yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. L.A.'nın tedavisi ise sürüyor.

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