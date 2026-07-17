Tekirdağ'da 'yüksekten düştü' diye hastaneye götürülen kadını, eşi keserle yaralamış

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Yapılan aramada evde yatak altında üzerinde kan izleri olan keser bulundu. İncelemede L.A.'nın yüksekten düşerek değil, kocasının keserle saldırması sonucu yaralandığı tespit edildi. Olayın ardından kaçtığı belirlenen N.A., Şeyhsinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak'ta yolda yürürken yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. L.A.'nın tedavisi ise sürüyor.