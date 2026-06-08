GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da film gibi operasyon! Zeytinburnu'ndaki zula evi basıldı: Binlerce ele geçirildi
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da film gibi operasyon! Zeytinburnu'ndaki zula evi basıldı: Binlerce ele geçirildi

İstanbul'da film gibi operasyon! Zeytinburnu'ndaki zula evi basıldı: Binlerce ele geçirildi

08.06.2026 - 13:42Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul'da film gibi operasyon! Zeytinburnu'ndaki zula evi basıldı: Binlerce ele geçirildi

Zeytinburnu’nda 'zula evi' olarak tabir edilen adrese şafak vakti baskın yapıldı. Evde yapılan aramalarda binlerce sentetik hap ve uyuşturucu ticareti parası ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi. 'Zula evi' olarak tabir edilen adrese yapılan baskında binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken, M.B. isimli şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha analizi ve istihbari çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bir evin 'Zula evi' olarak kullanıldığını belirledi. 2 Haziran salı günü düzenlenen operasyonda, M.B. (20) isimli şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizifavorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Evde yapılan aramalarda 11 bin 60 adet sentetik hap, 23 gram marihuana, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 700 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.B. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel Haberler

Gaziantepli usta tek başına üretip dünyanın her yerine gönderiyor! Kanada ve ABD sıraya girdi
#Gündem

Gaziantepli usta tek başına üretip dünyanın her yerine gönderiyor! Kanada ve ABD sıraya girdi

Resmî Gazete’de yayımlandı: Dev demiryolu projesi için 'acele kamulaştırma' kararı! Adana ve Mersin'deki o köyler hazineye devrediliyor
#Gündem

Resmî Gazete’de yayımlandı: Dev demiryolu projesi için 'acele kamulaştırma' kararı! Adana ve Mersin'deki o köyler hazineye devrediliyor

Kapasite aşıldı, stoklar doldu: ÇAYKUR alımlara ikinci kez ara veriyor
#Gündem

Kapasite aşıldı, stoklar doldu: ÇAYKUR alımlara ikinci kez ara veriyor