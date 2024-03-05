İstanbul'da feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan Soner Kurt yönetimindeki 35 KD 5720 plakalı otomobil, otoyolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy(68), Şükrü Okur(48), Melek Okur(44), Muhammet Alihan Okur(15), Ecrin Okur(11) olay yerinde hayatını kaybetti.





İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Soner Kurt'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ise uzun süre inceleme yaptı. Polisin çalışması sırasında kazayı haber alarak gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yakınlarını görmek isteyen kişi, polis tarafından uzaklaştırıldı. İncelemelerin ardından 5 kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasından sonra trafik normal seyrine döndü. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı

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