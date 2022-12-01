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İstanbul'da elektrikli scooterlara hız sınırı düzenlemesi!

Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooterlara ilişkin düzenleme yapıldı. UKOME’de alınan kararla paylaşımlı elektrikli scooterların hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.

01.12.2022 - 17:15 | | İHA
İstanbul'da elektrikli scooterlara hız sınırı düzenlemesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooter ilgili düzenlemeye gidildi.

20 KİLOMETREYE DÜŞÜRÜLDÜ

Düzenlemeye göre paylaşımlı elektrikli scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.

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