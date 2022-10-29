Scooter’la seyahat 'kabus' oldu! ‘Karıncalarda saklı’ deyip çözümü açıkladı

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Özellikle gençlerin kısa mesafe ulaşımda çok sık kullandığı scooter’lar artık çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Ölüm kaza sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Antalya'da yaşayan lise öğrencileri 18 yaşındaki Mahmut Yağız Balcı ile 17 yaşındaki Ada Kayahan, scooter kazası sonrası hayatını kaybetti. 6 kişi binerek yol almaya çalışan gençlerin görüntüsü; “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Art arda gelen haberlerin sonrası ise kazaların önüne geçebilmek için çalışma yapıldığını söyleyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Kuralı, kaidesi var ama uyan yok. Belediye ve emniyet güçlerinin çok sık denetim yapması lazım” dedi. Scooter kazası geçiren mağdurlar yetkililere ‘denetim yapın’ çağrısı yaparken, uzmanlar da sorunun çözümüne ilişkin gazetevatan.com’a özel açıklamalarda bulundu.

“BENİ MANCINIK GİBİ FIRLATTI”

Scooter’ları ilk çıktığı günden bu yana kullandığını ifade eden Muhammed Kıratlı, “İşe bazen scooter’la giderim. Yokuş aşağı inerken karşıdan bir araba geldiğini görünce, hafif sağa yanaştım ve frene bastım. Olay anını tam hatırlamıyorum ama beni adeta bir mancınık gibi fırlattı. Bu sırada elimin üstüne düştüm. Çok sert düştüğüm için de bileğim kırıldı” dedi.

Yaklaşık 2-3 haftadır alçıda olduğunu ve 1,5 ay daha alçıda kalacağını belirten Kıratlı, “Dizimde ciddi yaralanma oldu. Kıyafetler zaten yırtıldı. Tekerleri ufak olduğu için küçük bir çukura girse bile sizi atabiliyor. Ucuz atlattığımı düşünüyorum çünkü son günlerde ölümlü kaza oranları hayli arttı” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ DENETİM LAZIM”

Kıratlı, kaza öncesi scooter’ları güvenli bir ulaşım aracı olarak gördüğünü ama bu olayı yaşadıktan sonra tehlikenin sonradan farkına vardığını belirterek şu uyarılarda bulundu: “Koruması yok, tekeri çok küçük. En ufak bir kayganlıkta frene de bassan tutmuyor. Ciddi denetim mekanizması oluşturulması lazım.”

“30 SANİYE HAYATIMI ALTÜST ETTİ”

Scooter kazası yaşayan bir başka vatandaş Can Arslan ise “Her şey 30 saniye içerinde oldu. Tam olarak ne olduğunu bile anlayamadım. Uzun süredir motorlu araç ve bisiklet kullanmış olmanın vermiş olduğu deneyimle, kolaylıkla scooter da kullanabileceğimi düşündüm. Ancak beklediğim gibi olmadı. Denge sağlamada yaşadığım sorun nedeniyle hızla giderken bir anda yere düştüm.30 saniye hayatımı altüst etti” dedi.

“BU KAZA NEDENİYLE HAFTALARDIR YÜRÜYEMİYORUM"

İlk başta ayağının incindiğini düşünen Arslan, “Sabaha kadar geçmeyen ağrılar sonrası hastaneye gittim ve ayak bileğimde kırık olduğu anlaşıldı. Yapılan tetkikler sonucu ameliyat olmam gerektiği ortaya çıktı. Ameliyat oldum ve hayatımın en zor üç haftası başladı. Ameliyattan sonra 3 hafta ayağımı hareket ettirmem gerekiyordu. Henüz bu süreç içerisindeyim. 3 haftanın ardından fizik tedaviye başlayacağım. Scooter kazası hem özel hayatımı hem de iş hayatımı ciddi şekilde etkiledi. bu kaza haftalardır yürüyemiyorum. Tavsiyem şehir içinde scooter kullanılmaması olabilir” uyarılarında bulundu.

UZMAN İSİMDEN UYARI: TRAFİĞİN MİMARİSİ DEĞİŞMELİ

Yaşanan scooter kazaları sonrası gazetevatan.com’a açıklamalarda bulunan Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, “Liseliler bunu bir aktivite olarak kullanıyor, üniversiteliler bir ulaşım olarak kullanıyor. Yetişkinler ise; acil bir işe yetişmek için kullanıyor. Fakat pandemi sonrası scooter’lar tek başına seyahat etmek isteyenlerin gözdesi oldu” dedi.

Kiralama şirketlerine ait scooter’lar gibi kişisel scooter sayılarının arttığına dikkati çeken İntepe, “Buna bir hazırlık yapma anlamında; belki bir ehliyet, bir eğitim, bir scooter ya da bisiklet yolu gibi çözümler üretilmelidir. Trafiğin mimarisi değişmedikçe daha çok kaza ile karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

“30 KİLOMETRE KORKUNÇ BİR HIZ”

Kaza sonrası can kayıplarının çok üzücü olduğunu vurgulayan İntepe, “İnsan bedeni kaportaya vurduğunda 20 kilometre 30 kilometre korkunç bir hız oluyor. Bu nedenle scooter’ların hız limitleri düşürülmelidir. Bir limit belirlenmeli ve onun üstüne çıkılmamalıdır” uyarısında bulundu.

“HIZ SINIRLANDIRILMASI GETİRİLMELİ”

İntepe, dünyanın her yerinde elektrikli scooter kullanımı olduğunu söyleyerek, “Çözüm olarak scooter kaldırılsın bisiklet getirilsin demek çok yanlış olur. Çünkü scooter’a çarpan bisiklete de çarpar. Kaldırılması söz konusu olamaz. Şehirde araba kullanan herkesin trafik saygısını kazanması gerekiyor. Trafiğin belli yerlerinde hız limitlerinin düşürülmesi gerekiyor. Dünya trafiklerinde, güzergahların her yerinde aynı hız limitleri yok. Örneğin Beşiktaş’ın ortasında hızı 30 kilometre indireceksin. 31 ile gidene ceza vereceksin hepsi bu kadar” dedi.

Scooter’ların yaygın olduğu Avrupa ülkelerinin incelemek gerektiğine dikkati çeken Mert İntepe, “Dünyada bunu oturtmuş ülkeler var. Oralara bakmakta fayda var. Bizim ülkemizde herkes çok iyi şoför. Kime sorsanız herkes çok iyi araba kullanıyor ama ülkede her gün 20 kişi ölüyor. Bugün hastaneler; kol-bakacak kırığı, omurga kırığı, kafa tası çatlakları ile dolup taşıyor. Bunların yarısı scooter yarısı da motosiklet. Ülkede şu an 75 bin ile 100 bin civarı arasında scooter var. Bir yıl iki yıl geçmez su sayı katlanarak artacak” açıklamasında bulundu.

ÇÖZÜM ‘KARINCA SAYGISI’NDA

Trafikteki kaosa ‘karınca saygısı’ çözümü öneren İntepe, “Biz karınca trafiklerini inceliyoruz. Dünyada iki tip canlı var gidiş geliş trafiğini kullanan; biri insanlar diğeri de karıncalar. Karıncaların hızına ve hareketlerine bakarsanız hiç birbirleri ile çarpışmıyor. Hatta kendinden daha büyük yükleri taşıyan karıncalar arkadaki gelen tarafından asla ve asla sıkıştırılmıyor. Kalabalıklaştıkça hızlanıyorlar. Çünkü takip mesafesini çok iyi biliyorlar. Karıncaları örnek alsak trafikte her şeyi düzelir” dedi.

“HER 10 SANİYEDE BİR SAĞ AYNAYA BAKIN”

Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, tüm ailelerin çocuklarını dikkatli olmaları konusunda uyarması gerektiğine dikkati çekerek, “Mutlaka koruyucu ekipman kullandırılmalıdır. Tüm araç kullanıcılarına da şöyle bir önerim var; her on saniyede bir sağ aynanıza bakın. Şehirdeki riskleri göreceksiniz” çağrısında bulundu.

Hem yetkililere hem de scooter firmalarına denetim çağrısında bulunana İntepe, esas çözümün trafiğin mimarisinin yeniden yapılandırılması ile getirilmiş olacağını söyledi.