İstanbul'da doğal gaz patlaması! 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü

Esenyurt'ta Namık Kemal Mahallesi, 10. Sokak'ta İSKİ çalışması esnasında ekipler, yer altındaki doğal gaz borusuna temas etti.

Doğal gaz borusunda meydana gelen parlama sonucu sokaktaki 6 ve 5 katlı 2 bina zarar gördü. Park halindeki bir motosiklet de kullanılmaz hale geldi.

Hafif yaralanan 2 İSKİ çalışanı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.