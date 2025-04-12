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İstanbul'da doğal gaz patlaması! 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü

12.04.2025 - 12:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA /DHA

İstanbul'da doğal gaz patlaması! 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü

İstanbul Esenyurt'ta, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin çalışması sırasında yeraltından geçen doğal gaz borusunun delinmesi sonucu çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü, 1 motosiklet de kullanılmaz hale geldi.

Esenyurt'ta Namık Kemal Mahallesi, 10. Sokak'ta İSKİ çalışması esnasında ekipler, yer altındaki doğal gaz borusuna temas etti.

Doğal gaz borusunda meydana gelen parlama sonucu sokaktaki 6 ve 5 katlı 2 bina zarar gördü. Park halindeki bir motosiklet de kullanılmaz hale geldi.

Hafif yaralanan 2 İSKİ çalışanı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.

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