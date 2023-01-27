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İstanbul’da DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri üyelerine yönelik 7 ilçede 12 farklı adrese yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

27.01.2023 - 09:48 | | DHA
İstanbul’da DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, EL Kaide, HTŞ Terör Örgütü üyelerinin dini istismar ederek çatışma bölgelerinde ve illerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tespit edilen İstanbul'da 7 ilçede 12 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı

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