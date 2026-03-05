İstanbul'da çökmeler Üsküdar'da başladı: Bina tahliye edildi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.03.2026 - 07:27
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binanın 3'üncü katında balkon çöktü. Bina tahliye edildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Çengelköy Mahallesi Kasım Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'ncü katındaki balkon, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Gürültüyü duyarak durumu fark eden bina sakinleri, balkon zeminindeki kaymayı görünce hızla dışarı çıktı.

 İstanbulda çökmeler Üsküdarda başladı: Bina tahliye edildi

KOLONLARINDA ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde binanın bazı kolonlarında çatlaklar tespit edildi. Bunun üzerine apartmanda bulunan 8 daire güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Bina sakinleri, polis ve zabıta ekipleri eşliğinde evlerinden eşyalarını aldıktan sonra binadan ayrıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından apartman mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

