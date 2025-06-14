İstanbul'da 'cinci hoca' rezaleti: Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar

Kağıthane'de dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını iddia eden Kenan Kabakulak'ın kendisinin daha önceden bazı din alimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, mahlukat olarak tabir ettiği cinleri görebildiğini, bunlardan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini iddia etti. Bu dini sohbetlere katılan 17 yayındaki K.D., Kenan Kabakulak'ın söylediklerine inandı. Bir toplantının ardından Kabakulak., K.D.'yi bir odaya kapatarak "Senin üzerindeki cinleri alacağım." diyerek önce üzerindekileri çıkardı ardından cinsel istismarda bulundu. "Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar" tehdidi ile genç kızla ilişkisini sürdüren Kenan Kabakulak, bir süre sonra K.D.'nin teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.

Genç kız ve teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kenan Kabakulak, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Cinsel İstismar' suçundan yargılanmaya başladı. Şüpheli 2014 yılında tutuksuz olarak yargılanırken bu suçlardan toplam 27 yıl hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan şüphelinin izi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu. Şişli ilçesinde bir evde saklandığı öğrenilen Kenan Kabakulak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli cezaevine teslim edildi.