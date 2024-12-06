Ä°Ã§iÅŸleri bakanÄ± Ali Yerlikaya sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Ä°stanbulâ€™da sahte alkol Ã¼retimime yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen "Ã‡ENGEL-8" operasyonlarÄ±nda; 28 bin 400 litre sahte alkol ele geÃ§irildi. Sahte alkol Ã¼retimi yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 9 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±" dedi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± KOM Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde; Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan 6 aylÄ±k teknik ve fiziki takip sonucu; bir deponun sahte/kaÃ§ak alkol imalathanesi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼retilen sahte alkollerin Ä°stanbul, Ä°zmir, Ankara, Antalya ve MuÄŸla'ya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi Ã¼zerine 6 ayrÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 15 milyon lira deÄŸerinde sahte alkol ve 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geÃ§irildi.

YERLÄ°KAYA OPERASYONU GERÃ‡EKLEÅžTÄ°REN EKÄ°BÄ° KUTLADI

Yerlikaya "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can gÃ¼venliÄŸi ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in alkol kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve sahte alkol Ã¼retiminin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik tÃ¼m gÃ¼venlik birimlerimiz etkin operasyonlar gerÃ§ekleÅŸtirmekte ve bu operasyonlar aralÄ±ksÄ±z devam etmektedir. OperasyonlarÄ± koordine eden Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve operasyonlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Kahraman JandarmamÄ±zÄ± tebrik ediyorum. Milletimizin duasÄ± sizinle.Ã¶ dedi.

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