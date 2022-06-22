İstanbul'da casus savaşları! Turistleri hedef alan ajanlar gözaltına alındı

Son bir ayda İran'da üst üste çok önemli isimler hayatını kaybetti. Esrarengiz ölümlerin ardından gözler istihbarat servislerine çevrildi. Yaşanan gelişmeler sonrası İstanbul'da planlanan olası bir suikast vardı. Bunun önüne de MİT ve İstanbul Emniyeti geçti. İstanbul'da İsrailli bir grup turiste saldırı hazırlığında olan İranlı suikast çetesi çökertildi. Kritik operasyona ilişkin tüm ayrıntıları CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ aktardı.

Uludağ'ın açıklamaları şöyle:

ESRARENGİZ ÖLÜMLER

Tahran'da başlayan bir dizi suikast zinciri olmuştu. İran Devrim Muhafızları Subayları öldürülmüştü. Ardından İran Devrim Muhafızlarına bağlı 840. Birim'in en üst düzey yetkililerinde Albay Hasan Seyyah evinin önünde suikaste uğradı. Bu da büyük bir etki yaratmıştı. Ardından İran için çok kritik isim esrarengiz bir şekilde hayatlarını kaybetmişti.

İSTANBUL'DA CASUS SAVAŞLARI

İran için bu kadar önemli isimlerin hayatını kaybetmesi İran istihbaratı için büyük bir zaafiyet olrak değerlendirilmişti. İran'ın bu süreçten sonra hamle yaptığını görebiliyoruz. Tahran ile başlayan casuslar savaşının İstanbul'a taşınmaya başladığı bu süreçten anlaşılıyor.

BEYOĞLU'NDA TURİSTLERE TAKİP

Geçtiğimiz hafta Beyoğlu'nda yürüyen İsrailli bir grup turist tam otellerine gireceği sırada MOSSAD ajanları tarafından araca bindirilip ülkelerine gönderiliyor. İddiaya göre İsrailli turistlerin otelinde bekleyen İranlı casuslar olduğu belirtiliyordu. MİT ve İstanbul Emniyeti çok kritik bir operasyona imza attı. İranlı casusluk çetesi çökertildi.

CASUSLARA GÖZALTI

Şu an gözaltına alındılar. Sorguları sürüyor. 4 günlük ek gözaltı süresi daha alındı. Yan bağlantıların da yakalanması amaçlanıyor. Şunu net söylebiliriz güvenlik teşkilatları Türkiye'de bir casuslar savaşının olmasına izin vermiyor.