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İstanbul'da camilerde 'yağmur duası' edildi

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve kuraklık tehlikesi oluşması üzerine camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

20.01.2023 - 15:52 | | DHA
İstanbul'da camilerde 'yağmur duası' edildi

İSKİ'nin bugün açıkladığı verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'a düştü. Yağmur ve karın yağmaması, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesinin oluşması üzerine cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası edildi

İstanbul Müftülüğü'nün talimatı ile kentteki bütün camilerde hutbenin ardından 'Yağmur Duası' yapıldı. Avcılar Merkez Ulu Camii'nde de yüzlerce kar ve yağmur yağması için dua etti.

 

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