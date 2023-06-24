İstanbul'da bayram trafiğine havadan denetim

İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde, trafik kısmen rahatlasa da belirli noktalarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor. İstanbul Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un bayram trafiğini havadan denetledi.

Helikopterli denetimlerde ana arterler başta olmak üzere farklı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlemlendi. Ekipler, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelinde trafik kurallarını ihlal edenleri de tespit etti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile TEM otoyolu, Ataşehir ile Çamlıca gişelere kadar olan bölgede gerçekleştirilen kontrollerde, kural ihlali yapan sürücüler polis helikopteriyle tespit edildi ardından da trafik ekiplerine bildirildi.