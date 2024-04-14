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İstanbul'da bayram dönüşü tedbirleri başladı! 24 saat boyunca yasaklandı

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafikte yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan ve 24 saat sürecek bazı tedbirlerin uygulanmasına başlandı.

14.04.2024 - 07:43 | | Ozan URAL /İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da bayram dönüşü tedbirleri başladı! 24 saat boyunca yasaklandı

İçişleri Bakanlığı kararıyla, Ramazan Bayramı tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların İstanbul'a dönüşleri sırasında trafiğin olumsuz etkilenmemesi ve trafikteki yoğunluğu engellemek amacıyla, Pazar günü sabah saat 05.00 itibarıyla; kamyon, TIR, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların kente girişleri yasaklandı.

Öte yandan, bu uygulamanın, 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'a kadar süreceği öğrenildi.

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