GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul’da barajların su seviyesi yüzde 50’ye yaklaştı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da barajların su seviyesi yüzde 50’ye yaklaştı
ABONE OL

İstanbul’da barajların su seviyesi yüzde 50’ye yaklaştı

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla beraber barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Mega kentte Aralık ayının başında yüzde 40 seviyelerine inen doluluk oranı yağışların ardından yüzde 48,06 olarak ölçüldü.

22.12.2021 - 10:43 |
İstanbul’da barajların su seviyesi yüzde 50’ye yaklaştı

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,06 olarak ölçüldü.

İstanbul'da aralık ayı başında yüzde 40'lara gelen su seviyesi yaklaşık yağışlarla beraber yüzde 8 oranında artarak 48,06 seviyesine çıktı.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile görüştü

Yılbaşı ile ilgili flaş karar! Yasak geldi, resmen açıklandı

Yılbaşı ile ilgili flaş karar! Yasak geldi, resmen açıklandı

22 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

22 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılbaşı ile ilgili flaş karar! Yasak geldi, resmen açıklandı

Yılbaşı ile ilgili flaş karar! Yasak geldi, resmen açıklandı

Sıradaki Haber
Koronavirüste çığır açacak keşfi duyurdular! Evde, markette, toplu taşımada...

Koronavirüste çığır açacak keşfi duyurdular! Evde, markette, toplu taşımada...

Sıradaki Haber
Doğal gaz ile ilgili flaş karar! Fiyatlara yüzde 36 zam geldi

Doğal gaz ile ilgili flaş karar! Fiyatlara yüzde 36 zam geldi

Sıradaki Haber
Emekli maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar olacak 2022? Emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar olacak 2022? Emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber