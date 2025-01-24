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İstanbul'da Atatürk heykeline saldıran kişi gözaltında

24.01.2025 - 11:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da Atatürk heykeline saldıran kişi gözaltında

Sarayburnu'nda Atatürk heykeline elindeki İngiliz anahtarıyla zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Sarayburnu'nda 3 Ekim 1926'da İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan anıt heykelin üzerine çıkan şüpheli, elindeki İngiliz anahtarıyla zarar vermeye başladı. Şüpheli, kendisine müdahale etmeye çalışan çevredekilere de saldırmaya kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince, anıtın üzerinden indirilen ve Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

 

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