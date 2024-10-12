İstanbul'da aranan 532 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün, il genelinde, 220 noktada, 2 bin 447 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Liman Şube botunun katılımıyla "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildiği belirtildi.

Uygulamada 288 bin 3 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığı aktarılan açıklamada aranan 532 kişi ile 198 yoklama kaçağının yakalandığı, 567 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 58 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1147 fişeğin muhafaza altına alındığına dikkati çekilerek, denetimlerde 3 kilo 194 gram uyuşturucu madde ve 94 hap yakalandığı,uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 328 bin 635 liranın ele geçirildiği bildirildi.

21 araç trafikten men edildi

Toplam 42 bin 896 araç ve 4 bin 613 motosikletin kontrol edildiği, 2 bin 441 araç ile motosiklete ve 162 sürücüye işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, 21 aracın trafikten men edildiği, 1 milyon 493 bin 357 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

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Açıklamada, 372 umuma açık yerin denetlendiği, 35 iş yeri ve 8 kişiye idari işlem yapıldığı belirtildi.