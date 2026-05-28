İstanbul'da Adalar yoğunluğu! Herkes oraya akın etti, sıra bitmek bilmedi

İstanbul'da bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen binlerce kişi Adalar'a akın etti. Ücretsiz ulaşımın da etkisiyle Bostancı, Maltepe ve Kabataş iskelelerinde vapur sırası bekleyen vatandaşlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

ADALAR YOĞUNLUĞU

Özellikle öğle saatlerine doğru yoğunluğun arttığı görüldü. Güvenlik görevlileri ve iskele personeli vatandaşları yönlendirirken, adalara gitmek için sırada bekleyen vatandaşlar, bayram tatilinde aileleriyle birlikte vakit geçirmek ve güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Bayram boyunca toplu ulaşımın ücretsiz olması ve yoğunluk nedeniyle bazı vapur seferlerinde bekleme sürelerinin 2 ila 4 saati bulduğu öğrenildi.