İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir son dakika deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

VALİLİK AÇIKLADI: 151 KİŞİ YARALANDI

Deprem sonrası İstanbul Valiliği yaralılar hakkında açıklama yaptı. Can kaybı olmadığı belirtilen açıklamada "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dendi.

BAKAN TEKİN: YARIN OKULLARIMIZ OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin CNN TÜRK'te şu açıklamalarda bulundu:

Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız olacak.

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

AFAD, saat 15.12'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı

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AFAD: HERHANGİ BİR CAN KAYBI VE YIKIM İHBARI YOK

AFAD: 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır

SAĞLIK BAKANLIĞI: HASTANELERE BİLDİRİLEN OLUMSUZLUK YOK

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz.

Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: KURUMLAR TEYAKKUZ HALİNDE

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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"DEZENFORMASYON İÇERİKLİ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabı 'X' üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BAKAN URALOĞLU: İLK İNCELEMELERİMİZDE OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANMAMIŞTIR

Bakan Uraloğlu: İlk incelemelerimizde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır.

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BAKAN YERLİKAYA: ÇÖKEN BİNA İHBARI GELMEDi

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, '55 dakikadan beri 112’ye çöken bir bina ihbarı gelmedi.' dedi.

Bakan Yerlikaya CNN TÜRK'te şu açıklamalarda bulundu:

Gelen ihbarları da kontrol ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz emniyet, jandarma, belediyelerimiz kontrolleri yapıyor. Teyitli bir durumla karşı karşıya değiliz. Artçıların devamı ile ilgili hocalarımız tedbirli olmaya dikkat çekiyor. 20 dakika sonra hocalarımızla uçağa bineceğiz süreçle ilgili devamı bilgi vereceğiz. Bütün vatandaşlarımız tedbirli ve temkinli olsun. Tekrar geçmiş olsun.

ERDOĞAN: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hissedilen depremler sonrası gelişmelerin takip edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' dedi.

AFAD'DAN BİNALARA GİRMEYİN UYARISI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

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"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.' dedi.

İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Depremin 6.92 km derinlikte meydana geldiği çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, depreme ilişkin ayrıntıları şu ifadelerle paylaştı:

Depremi hissedenler var. Özellikle Silivri ve Büyükçekmece bölgesinde hissedildiğine dair paylaşımlar yapılıyor. Bizler şu anda Çağlayan'dayız, etkisini hissetmedik ama Silivri'ye yakın ilçelerde, özellikle Çatalca'da hissedilmiş. Denize yakın yerlerde hissedilmiş.

"DEPREMİN DERİNLİĞİ ÖNEMLİ"

Küçük gibi görünse de Yüzey yakınlık mesafesi önemli. Korkutucu bir durum söz konusu değil. Çağlayan'da hayat normal akışına devam ediyor. Depremin etkisi burada hissedilmedi. Derinlik 6.99 km olarak ifade edildi AFAD tarafından. Yüzeye yakın olduğu için hissin olduğu söyleniyor. Bakırköy'de hissettiğini söyleyenler var.

"DÜNYA LİTERATÜRÜNDE CİDDİYE ALINAN BİR DEPREM DEĞİL"

Silivri'deki depremle ilgili değerlendirme yapan Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut, CNN Türk'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu alan bizim sismik boşluk diye ifade ettiğimiz segmentlerden biri. Burası bizim deprem beklediğimiz alanlardan biri olarak gözüküyor. Küçük ölçekli bir deprem. Herhangi bir hasara zarar vermesi beklenmediği bir deprem. Bizim için 'şunun habercisi' ifadesini kullanmak çok doğru değil. Dünya literatüründe ciddiye alınan bir deprem değil. Bizim hazırlıklarımız tam olmadığı için bu depremi konuşuyoruz.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Marmara’da beklenen depremle ilgili Hurriyet.com.tr’den İsmail Sarı’ya konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Özellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun yarı sistematik domino etkisi davranışı nedeniyle 1999 depremi sonrası, Doğu Marmara’dan Orta ve Batı Marmara’ya doğru stres arttı ve Marmara’da büyük deprem beklentisi bilimsel olarak ortaya kondu” ifadelerini kullanmıştı

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Saat 12.13'te gerçekleşen deprem 6.99 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.