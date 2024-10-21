İstanbul Valisi Gül'den 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: Hak ettikleri cezayı alacaklar

İstanbul Valisi Davut Gül, CNN TÜRK canlı yayınında Büşra Arslantaş'a açıklamalarda bulundu.

Vali Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

FETÖ dış güçlerle birlikte ülkemizi bölmeye çalıştı. İnşallah başı gibi ayakları da yok olup cehenneme giderler. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Bütün terör örgütleriyle mücadele ediliyor, bundan sonra da edilmeye devam edilecek.

Biz İstanbul'da son 9 ayda 2732 operasyon yapmışız ve 5567 şahıs yakalanmış. 8 milyon 483 bin Türk Lirası da terörden kaynaklı finansmana el konulmuş. Terörle ilgili operasyonlar devam edecek. Bir koordinasyon içinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da terör örgütlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Elebaşı öldü, sorun ortadan kalktı gibi asla düşünmüyoruz. Son terörist ortadan kaldırılana kadar Türkiye mücadele verecektir.

YENİDOĞAN ÇETESİNE OPERASYON

İnsanlar zaman zaman suç işleyebilir ama devlet suç işleyenleri yanına bırakmaz. Bu olayda ihbarla başlayan mekanizmada Sağlık İl Müdürlüğü ihbarı değerlendirmiş, emniyet titiz bir çalışma yapmış, teknik takip sürecinde deliller toplanmış ve sonraki süreçte suçlular yakalanarak tutuklandı. Zincirde bir aksama olsa bugün bunlar hapiste olmazdı. Tutuklama olduktan sonra basında bunlar konuşulmaya başlandı.

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Sağlık sistemimizde ya da herhangi bir kamu kurumunda suç işleyen birileri çıkabilir, gönül ister ki kimsenin suç işlememesi. Ama hiçbir suç işleyenin yanına kalmaz. İddianamenin hazırlanıyor olması bu konunun ciddiye alındığını, yaptırımların en üst düzeyde olacağını gösteriyor. İstanbul'da doktor olarak, hemşire olarak çalışan on binlerce çalışanımız var. Bütün sağlık sistemi suç işliyor gözüyle bakarsak haksızlık yapmış olabilir. Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de suç işleyenler olabilir.

Bizim sağlık sistemimiz dünyadaki en iyi sağlık sistemlerinden bir tanesi. Eksikler varsa, yanlış yapanlar varsa gereği yapıldı, yapılıyor. Tapelerin kadın programlarında konuşulduğu, tüm delillerin kamuoyu önünde dillendirildiği bir yargılama mekanizmasının faydalı olduğunu düşünmüyorum. Suç işlendi ve bunlar hak ettikleri cezayı alacaklar. Televizyon programlarında yargılamaların yapılmasının bir mantığı yok. Emniyet, adliye kendisine ihbar geldiğinden itibaren kendisine düşeni yapmış.

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SUÇ ORANLARI

İstanbul'un Avrupa'nın en büyük şehri ve suç oranlarımız düşüyor. Vatandaşımızın huzurlu olmasını istiyoruz. Geçen yılın 9 ayıyla bu yılın 9 ayını kıyasladığımızda yüzde 9,5 azaldığını görüyoruz. Organize suçlarda 32 milyar liralık mal varlığına el koyduk. Kapkaç, yankesicilik, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık suçlarında da yüzde 26 düşüşümüz var. İstanbul'da son 4 yılda faili meçhul bir tane cinayet yok.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI OLACAK MI?

Kış saati-yaz saati diye bir şey yok. İstanbul'da temel sıkıntı şu; okullarımızın günde 6 saat ders görecekse, ikili eğitim de varsa 12 saat aydınlığa ihtiyacımız var. İstanbul'da şehirleşme maalesef bozuk, kötü bir şehirleşmemiz var, kentsel dönüşüme ihtiyacımız var.

Depreme dayanıksız okullar yıkılmış, dolayısıyla bizim okul sayımız bir miktar düştü. Bir okulun tamamlanması en iyi ihtimalle 2 yıl zaman alıyor. İstanbul adeta şantiye gibi. Okullarımızın hemen hemen her ilçede yapımı devam ediyor.

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İkili eğitimin olduğu yerlerde olabildiğince gün ışığından yararlanabilmemiz için ders saatini 40 dakikadan 35 dakikaya düşürdük. Keşke 40 dakikada kalabilseydi. İnşaatı devam eden 200'e yakın okulumuz var, tamamlanana kadar çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için ders saatlerini biraz azaltmış olduk.