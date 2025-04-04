İstanbul Valisi Davut Gül: Kitap sayımızı 13 milyona çıkartmak istiyoruz

Kütüphanelerin dijital dönüşümdeki rolü, yenilikçi hizmet modelleri ve teknolojik gelişmeleri konu alan ‘Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali’, 61’inci Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu yıl ikinci kez ziyaretçilere kapılarını açan festival, 6 Nisan’a kadar devam edecek. Rami Kütüphanesi’nde açılış töreni düzenlenen festivale, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, sektörün önde gelen temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜL: KİTAP SAYIMIZI 13 MİLYONA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ

Kütüphanelerin herkesin hayatında olan ve giderek de artan önemli mekanlar olduğunu söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Her alanda değişen gelişmelerin kütüphanecilik anlamında da değişmemesi imkansız. Bu teknolojinin takip edilmesi lazım. Biraz önce gelirken gördük. Bizi karşılayan yapay zeka ile yön gösterici bir robot var. 10 sene sonra çok farklı gelişmeleri takip edeceğiz. Dolayısıyla fuarımıza katılanlara, organizasyonda yer alan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. İstanbul olarak da kitap ve kütüphanelerle ilgili çok önemli iki projemiz var. Milli Eğitim’e bağlı okullarımızın tamamında 6 buçuk milyon kitabımız var. Bu 6 buçuk milyon kitabımızı yüzde 100 arttırarak 13 milyona çıkartmak istiyoruz. 3 buçuk milyon kitabı temin ettik. Bu sene içerisinde kalan 3 milyon kitabı da temin edeceğiz. Dolayısıyla 100 yılda temin ettiğimiz kitap sayısı kadar kitabı 2 sene içerisinde temin etmiş olacağız. Her akşam yarım saat televizyonun kapatılarak ailece kitap okunmasını tavsiye ediyoruz. Şu an itibariyle 170’e yakın ödev evimiz oldu. Buranın en önemli faydası şu; yürüme mesafesinde kitap okuyacağı, ders çalışacağı ve sosyalleşeceği mekanlar olması. Kitap basım sayımız ve okuma oranımız daha çok artacak. Kitap hayatımıza daha çok gelecek. Evlerimizin en kıymetli odaları kütüphanelerimiz olacak.”

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BEYOĞLU: TÜRKİYE’DE İLK, DÜNYADA SAYILI UYGULAMALARDAN BİR TANESİ

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Festivalin temel amacının teknolojinin kütüphane hizmetleri alanında kullanımıyla ilgili yeni fikir ve projelerin ortaya çıkması olduğunu aktaran Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise sözlerine şöyle devam etti:

“Kütüphane hizmetleri alanıyla, teknoloji alanı birbiriyle çok yakın ilişkide alanlar değil gibi görünüyor ama tam tersi. Her iki alan da birbiri için çok önemli fırsatlar sunuyor. Geçen sene başlayan bu hikayede bu yıl kütüphane hizmetleri alanındaki teknolojilerin kullanımıyla ilgili fikir olan birçok çalışmanın ürüne dönüştüğünü ve bugün Türkiye'de birçok kütüphane tarafından kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Onlardan bir tanesi de Türkiye'nin yapay zeka temelli ilk kişisel kütüphane asistanı ‘Bilgi’. Kullanıcılarımıza hem rehberlik ediyor hem kütüphanenin bölümlerini tanıtıyor. Aynı zamanda araştırma kaynaklarına en kısa sürede erişmekle ilgili yardımcı oluyor. Ayrıca kullanıcıların okuma davranışlarını analiz ederek onlara kütüphaneye yeni gelen kitaplar ve kütüphane koleksiyonumuzda yer alan kitaplarla ilgili okuma önerilerinde bulunuyor. Aynı zamanda kütüphanemizdeki yüzlerce kültürel ve sanatsal etkinlikle ilgili de bilgilendirme yapıyor. Kütüphane kaynaklarıyla ilgili her türlü sorulara kişisel asistan olarak cevap verebiliyor. Bir tane daha robotumuz var. O da bölümler arasında kitapların kaynaklarının naklini sağlayan bir akıllı robot. İade işlemleri ya da ödünç alma işlemleri yapıldığı zaman kitapları tasnif ederek kütüphanedeki ilgili alanlara dağıtıyor. Türkiye'de ilk dünyada da sayılı uygulamalardan bir tanesi. İlk defa yapay zeka ile çalışan kişisel kütüphane asistanı üretmiş olduk. Dünyaya da örnek olacak önemli bir projeye dönüştü. Ana temamız, üreten kütüphaneler. ‘Kütüphanelerimiz ülkemizdeki sosyal kültürel kalkınmaya, bilimsel gelişmeye hatta ekonomik gelişme ve kalkınmaya nasıl araçlarla katkıda bulunabilir?’ diyerek festival boyunca bununla ilgili fikirleri, projeleri, ürünleri konuşuyor ve tartışıyor olacağız. Bu anlamda bize IFLA önemli bir uluslararası katkı sağlayacak. Avrupa'dan ve Amerika'dan çok üst düzey kütüphane yöneticileri buraya gelecekler. Geçen sene 20 binin üzerinde katılımcımız olmuştu. Bu sene hedefimiz bunu en az 30 bine çıkarmak.”

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FESTİVAL KAPSAMINDA ZENGİN İÇERİK PROGRAMI

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Festival kapsamında, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu’nun (IFLA) Çocuk ve İlk Gençlik Kütüphaneleri ile Okul Kütüphaneleri bölümleri üyeleri, ABD, Kanada, İtalya, İngiltere, Norveç, İsveç, Slovenya ve Danimarka gibi ülkelerden gelen 15 uzman, kütüphanelerin dijital dönüşüm sürecine dair deneyimlerini ve bilgilerini paylaşıyor. Aynı zamanda sektördeki gelişmelerin mercek altına alındığı festivalde, girişimciler, yazılım ve otomasyon sağlayıcıları, akademisyenler, öğrenci toplulukları ve inovasyon merkezleri bir araya geliyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 15 şehirden 31 halk kütüphanecisi de festivalde poster sunumları ile yer alıyor. Ayrıca 24 panelist, alanındaki öncü kurum ve kuruluşları temsil ederek bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor. Fuar alanında da 40’tan fazla teknoloji firması ziyaretçilerle buluşurken, kodlama, dijital hikaye anlatıcılığı, akıllı kitap, robotik, animasyon, yapay zeka ve algoritma gibi konuları içeren 50’den fazla teknoloji atölyesi düzenleniyor.

Festivalin ana panel konuları arasında ise ‘Üreten Kütüphaneler: Geleceğin Akıllı ve Yenilikçi Modelleri’, ‘Geleceğin Öğrenme Ekosistemleri: Kütüphaneler ve Kamu Kurumlarının Gelecek Vizyonu’, ‘Üretken Kütüphaneler: Dünya Çapında Çocuklar ve Gençler İçin Geleceği Şekillendirmek’ ve ‘Okuma Kültürü, Deneyim Tasarımı ve Kütüphanelerin Toplumsal Etkisi’ yer alıyor.