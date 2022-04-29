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İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi

İstanbul'da trafik saat 16.00 sıralarında yüzde 56 seviyesine ulaştı.

29.04.2022 - 16:26 |
İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi

İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında durum yüzde 56 seviyesinde oldu. İlerleyen saatlerde trafiğe tatilcilerin de eklenmesiyle yoğunluğun daha da yükselmesi bekleniyor.

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