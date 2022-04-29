İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi
İstanbul'da trafik saat 16.00 sıralarında yüzde 56 seviyesine ulaştı.
29.04.2022 - 16:26 |
İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında durum yüzde 56 seviyesinde oldu. İlerleyen saatlerde trafiğe tatilcilerin de eklenmesiyle yoğunluğun daha da yükselmesi bekleniyor.
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