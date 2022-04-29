Bursa'da, Yunuseli HavalimanÄ± yakÄ±nÄ±nda dÃ¼ÅŸen tek motorlu eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nda Ã¶len 27 yaÅŸÄ±ndaki eÄŸitmen pilot Furkan Otkum, en mutlu gÃ¼nlerinden birini uÃ§akta yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Otkum 3 ay Ã¶nce kÄ±z arkadaÅŸÄ± AslÄ± YÃ¼ce ile havalandÄ±.

Oktum, Erzurum'da ingilizce Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yapan 26 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z arkadaÅŸÄ± AslÄ± YÃ¼ce'ye gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde evlenme teklif etti. Otkum, aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ de kÄ±z arkadaÅŸÄ±na sundu. AslÄ± YÃ¼ce'nin "evet" demesi Ã¼zerine genÃ§ pilot en bÃ¼yÃ¼k mutluluÄŸunu uÃ§ak iÃ§inde yaÅŸadÄ±. Oktum ve YÃ¼ce'nin Ramazan bayramÄ± sonrasÄ± niÅŸanlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.









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