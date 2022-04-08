İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! ByLock kullanan 20 kişi gözaltında

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem ve bölge yapılanması üyelerinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon yaptı.

FETÖ'nün gizli yazışma programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerden 20'si gözaltına alındı, birçok dijital dokümana da el konuldu.

Daha önce gözaltına alınan itirafçı FETÖ üyelerinin ifadelerinde, şüphelilerin örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli olduğu belirlendi.

Şüphelilerin örgüte maddi destek ve eleman sağladıkları, KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi şüpheliler arasında KHK ile ihraç edilmiş eski kamu personelleri de olduğu bildirildi.