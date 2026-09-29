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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'ye büyük darbe! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

29.09.2026 - 16:40Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'ye büyük darbe! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5’i aktif kamu görevlisi olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtlarının bulunduğu, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü/ardışık arama kayıtlarının bulunduğu ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi

5'İ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

29 Eylül'de İstanbul merkezli İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'nin de aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5'i aktif kamu görevlisi (sağlık, eğitim, memur vb.), 4'ü ihraç kamu görevlisi (eğitim, öğretici), 11'i özel sektör çalışanı 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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