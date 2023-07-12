İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sanal bahis suçundan elde edilen gelirin oyunculardan toplanıp yurtdışına çıkarılması noktasında 'finans grubu' şeklinde yapılar kurulduğu, bu yapılanma içerisinde online ödeme hizmeti sunan bazı legal şirketlerin de altyapılarını örtülü şekilde kullandırarak suça iştirak ettikleri tespit edildi.

Bu çerçevede sanal bahis sitesi işleten ve 'İlker Zorlu Grubu' olarak anılan yapıyla iltisaklı 17 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması, ev, işyeri ve araçlarında arama ile el koyma yapılmasına yönelik İstanbul merkezli Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.